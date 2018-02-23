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Fútbol

Menéndez en el top 20

La capitalina Ana Menéndez se ubica en el Top 20 del Ladies Classic Bonville que se juega en el Bonville Golf Resort en Australia

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO (23 de febrero de 2018).- Después de dos rondas, la golfista mexicana Ana Menéndez, se ubica dentro de las mejores 20 jugadoras del Ladies Classic Bonville, torneo del Ladies European Tour que se realiza en Bonville, Australia.

Un segundo recorrido de 74 golpes, obligó a la originaria de la Ciudad de México a dejar el top cinco, sin embargo, con un acumulado de 144 impactos, par de campo, se encuentra empatada en el sitio 18 junto con otras seis jugadoras entre ellas la integrante del Salón de la Fama, la inglesa Laura Davies.

La líder de la competencia que reparte una bolsa de 350 mil dólares australianos, es la inglesa Holly Clyburn con un score de 136 golpes, ocho menos, seguida por la francesa Celine Boutier y la alemana Olivia Cowan, ambas con 138 strokes, seis menos.

Este es el tercer torneo de la actual temporada del Ladies European Tour, gira donde la mexicana Menéndez ocupó el undécimo sitio de la Orden de Mérito el año pasado.
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