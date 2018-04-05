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Fútbol

Menéndez jugará en California

La mexicana Ana Menéndez participará esta semana en el IOA Championship Presented by Morongo Casino Resort & Spa del Symetra Tour en California

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de mañana, la golfista mexicana Ana Menéndez participará en el IOA Championship Presented by Morongo Casino Resort & Spa, fecha correspondiente al Symetra Tour a desarrollarse en Beaumont, California.

El torneo que tendrá como escenario el Morongo Golf Club at Tukwet Canyon, campo par 72, de seis mil 527 yardas, repartirá una bolsa de 100 mil dólares y contará con un field de 142 jugadoras.

“Estoy contenta de estar aquí en el Symetra Tour; hace mucho que no juego de este lado del mundo y el ambiente es un poco diferente, pero al final de cuentas es golf y es una oportunidad nueva para mi”, dijo la actual integrante del Ladies European Tour.

“He estado jugado bien y haciendo muy buena preparación con mi equipo de trabajo así me siento muy positiva y con ganas de empezar el torneo. Estoy contenta de cómo se dieron los calendarios, ya que lo fuerte de Europa empieza de septiembre a diciembre, lo que me permite jugar un poco más de lo pensado aquí en el Symetra, lo que me servirá para evaluar donde estoy al final del verano”, agregó la integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM).

En la justa calforniana, también estarán presentes las golfistas mexicanas Alejandra Llaneza, Margarita Ramos y Regina Plasencia. “Sé que va a ser una temporada larga pero creo que ahora es mi momento buscar buenos resultados por los dos lados (Europa y Estados Unidos), ya que en mi opinion las dos giras aportan cosas totalmente diferentes”, finalizó Menéndez.

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