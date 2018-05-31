Menéndez lidera en Francia

EVIAN LES BAINES, FRANCIA.- En una primera ronda suspendida por mal clima, la integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM) Ana Menéndez, lidera el Jabra Ladies Open, fecha correspondiente al Ladies European Tour que tiene como escenario el Evian Resort Golf Club.

Menéndez, única representante nacional que participa en el circuito femenil del viejo continente y quien hace su debut en el campo de Evian, tiene un score de cuatro golpes bajo par, con 12 hoyos disputados, producto de birdies en el hoyo dos, tres, seis y siete.

Empatadas en la segunda posición de la justa que reparte una bolsa de 120 euros, se ubicaron la suiza Valeria Martinoli, la local Camille Chevalier y la islandesa Gudrun Bjorgvinsdottir, todas ellas con un acumulado de tres impactos por debajo del par de campo.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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