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Fútbol

Mexicano logra título nacional en Estados Unidos

El poblano Jorge Villar integrante del equipo de la Universidad de Lynn, obtiene el triunfo en la NCAA Division II National Championship

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Escrito por: Azteca Deportes

MUSCLE SHOALS, ALABAMA.- Siempre hay una primera vez. El poblano Jorge Villar, es parte del equipo de golf de la Universidad de Lynn que obtuvo el día de hoy el triunfo en el NCAA Division II National Championship, lo que fue el primer título nacional de la institución académica situada en Boca Ratón, Florida.

Fue el chileno Carlos Bustos, quien con un putt en el hoyo 18 del campo “Fighting Joe” del complejo Robert Trent Jones Golf Trail at The Shoals, le dio el triunfo a los “Fighting Knights” de Lynn 3-2 sobre los “Argonauts” de la University West Florida de la localidad de Pensacola.

La victoria llegó por fin a la Universidad de Lynn después de ser subcampeones en 2011, 2013, 2015 y 2017. “Siento que aprendimos mucho todos estos años, cada una de esas veces que finalizamos en la segunda posición nos dejaron muchas experiencias”, dijo el entrenador de los campeones Andrew Danna.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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