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Fútbol

Mexicanos destacan en el extranjero

Roberto Díaz y Óscar Fraustro, finalizaron dentro de los mejores 20 lugares en el PGA TOUR y Web.com Tour respectivamente

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PLAYA DEL CARMEN, MEXICO - NOVEMBER 09: Roberto Diaz of Mexico plays his shot from the 17th tee during the first round of the OHL Classic at Mayakoba on November 9, 2017 in Playa del Carmen, Mexico. (Photo by Rob Carr/Getty Images)|Rob Carr/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Un buen desempeño fue el que registraron la semana anterior el veracruzano Roberto Díaz y el chihuahuense Óscar Fraustro en sus respectivos torneos en el extranjero.

Con marcador de 279 golpes, ocho bajo par, Díaz obtuvo su mejor resultado hasta el momento en un torneo oficial en el PGA TOUR al concluir empatado en la posición 18 del AT&T Pebble Beach Pro-Am, mientras que el guanajuatense José de Jesús Rodríguez no pasó el corte.

En actividad correspondiente al Web.com Tour, Fraustro compartió el duodécimo sitio del Panama Championship al registrar un score de 279 impactos, uno menos, a siete golpes de distancia del ganador el canadiense Michael Gligic. Este es el mejor resultado del mexicano en cuatro eventos de lo que va de la campaña en la gira de ascenso del PGA TOUR.

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