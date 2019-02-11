Mexicanos destacan en el extranjero

CIUDAD DE MÉXICO.- Un buen desempeño fue el que registraron la semana anterior el veracruzano Roberto Díaz y el chihuahuense Óscar Fraustro en sus respectivos torneos en el extranjero.

Con marcador de 279 golpes, ocho bajo par, Díaz obtuvo su mejor resultado hasta el momento en un torneo oficial en el PGA TOUR al concluir empatado en la posición 18 del AT&T Pebble Beach Pro-Am, mientras que el guanajuatense José de Jesús Rodríguez no pasó el corte.

En actividad correspondiente al Web.com Tour, Fraustro compartió el duodécimo sitio del Panama Championship al registrar un score de 279 impactos, uno menos, a siete golpes de distancia del ganador el canadiense Michael Gligic. Este es el mejor resultado del mexicano en cuatro eventos de lo que va de la campaña en la gira de ascenso del PGA TOUR.