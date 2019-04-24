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Fútbol

Mexicanos en Louisiana

Abraham Ancer, Roberto Díaz y Carlos Ortiz, forman parte del field del Zurich Classic of New Orleans del PGA TOUR

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Escrito por: Azteca Deportes

AVONDALE, LOUISIANA.- Mañana se pone en marcha una edición más del Zurich Classic of New Orleans, fecha correspondiente al calendario regular del PGA TOUR que tiene como escenario el TPC Louisiana y que reparte una bolsa de siete millones 300 mil dólares.

El evento cuenta con un field de 160 jugadores, quienes jugarán en parejas. El tamaulipeco Abraham Ancer hará dupla con el venezolano Jhonattan Vegas, mientras que el tapatío Carlos Ortiz hará equipo con el colombiano Sebastián Muñoz, en tanto que el veracruzano Roberto Díaz tendrá como compañero al estadounidense Denny McCarthy.

La competencia que no cuenta para el ranking mundial, se jugará bajo el formato de fourballs (mejor bola) durante la primera y tercera ronda y en foursomes (golpes alternos) el viernes y domingo.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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