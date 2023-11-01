La Selección Mexicana de Golf quiere la medalla de oro en Juegos Panamericanos

La Selección Mexicana de Golf está lista para hacer su esperado debut en los Juegos Panamericanos de Chile 2023 este jueves 2 de noviembre en el Prince of Wales Country Club de la capital del país andino. Jugadores de clase mundial como Abraham Ancer, Carlos Ortiz, Regina Plasencia e Isabella Fierro saldrán desde mañana temprano con el objetivo de colgarse el oro.

El campo tiene una extensión menor a las 7 mil yardas y jugará como par-72, mientras los golfistas sean precisos y dominen los nervios podrán firmar scores bajos. El Latin America Amateur Championship de 2018 se llevó a cabo ahí, en aquella ocasión el talentoso jugador local, Joaquín Niemann, se llevó el título con una espectacular ronda final que le dio score general de -11.

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“Estoy bastante emocionado. Cada vez que me puedo poner la playera mexicana se siente muy bonito y hacerlo en Sudamérica, hacerlo en Chile, lo hace más emocionante, me hubiera encantado estar en nuestro país, pero los amigos chilenos nos han recibido increíble", declaró Ancer previo a pegar su primera salida el jueves a las 09:17, hora local.

Por su parte, la recientemente llegada al LPGA Tour gracias a una extraordinaria temporada, Fierro, ofreció detalles sobre el campo: "“La ida y la vuelta son muy parecidas. En los primeros nueve los greenes son un poco más chiquitos entonces hay que tener un buen control de distancia. En ambas vueltas los greenes son muy rápidos y es necesario saber leerlos bien".

Ortiz desea hacer un buen papel para México en los Panamericanos y cerrar así una campaña donde ha tenido buenos resultados en el LIV Golf, mientras Plascencia se declaró feliz por formar parte de un evento que va más allá del golf y en donde existe tanta convivencia entre deportistas de diversas disciplinas. "Ser parte de algo mucho más grande y representar a mi país me tiene muy contenta".

¿A qué hora debutan los golfistas mexicanos en Juegos Panamericanos?

La Selección Mexicana de Golf hará su debut el jueves en los Juegos Panamericanos de Chile 2023. Regina Plasencia e Isabella Fierro saldrán por el tee del hoyo 10 a las 08:22 y 08:44 horas, respectivamente. En cuento a los hombres se refiere, Abraham Ancer y Carlos Ortiz pegarán su primer tiro en el hoyo 1 a las 09:17 y 09:39 horas, respectivamente.

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Con información de la Federación Mexicana de Golf