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Las mejores reacciones al oro de Abraham Ancer en Juegos Panamericanos

El golfita mexicano Abraham Ancer se colgó el oro en los Juegos Panamericanos de Chile 2023 gracias a una ronda final de cinco bajo par, aquí las reacciones

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Escrito por: Juan Manuel Arróniz

El golfista mexicano Abraham Ancer firmó una de las mejores victorias de su carrera al llevarse el oro en los Juegos Panamericanos de Chile 2023 con ronda final de cinco bajo par. El tamaulipeco mantuvo a raya al colombiano Sebastián Muñoz y al americano Dylan Menante. 'El Turco' había cerrado el sábado empatado en el primer lugar y completó un fin de semana fantástico con un -21 que deja a muchos compatriotas felices.

Como ya es costumbre, el jugador mexicano volvió a lucir un pulcro juego con los fierros y se dio varias oportunidades de bajar el score a lo largo del certamen que se disputó en el Prince of Wales Country Club de la capital chilena. Tan solo en la tercera ronda, Ancer inició con birdies en los primeros cuatro hoyos y culminó su actuación con uno más en el 18 para firmar -7 el sábado.

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'El Turco' se mantuvo en los 60s a lo largo de los cuatro días de acción en Chile, algo que también hizo Muñoz, quien culminó un golpe detrás del mexicano en el tablero. Con 32 años de edad, el golfista se convierte en el primer azteca que logra colgarse el oro en Juegos Panamericanos. Ante tamaño logro, diversas instituciones y la afición se lanzaron a las redes sociales para reconocer a Ancer, entre ellos el LIV Golf, tour donde juega actualmente, y la CONADE.

Resultados de los golfistas mexicanos en Juegos Panamericanos

La participación de los golfistas mexicanos en Juegos Panamericanos concluyó con el oro de Abraham Ancer, mientras Carlos Ortiz culminó empatado en la decimocuarta posición con score de seis bajo par. En la rama femenil, Isabella Fierro fue octava con +3 y Regina Plasencia se situó en el decimoséptimo escalón con +11.

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