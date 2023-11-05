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Fútbol

Un enorme Abraham Ancer se cuelga el oro panamericano en Chile

El golfista mexicano Abraham Ancer ganó el oro en los Juegos Panamericanos gracias a una ronda final de cinco bajo par con la que venció a Sebastián Muñoz

Abraham Ancer se queda con el oro en los Juegos Panamericanos de Chile.jpeg

Escrito por: Juan Manuel Arróniz

El mexicano Abraham Ancer firmó una memorable actuación en el Prince of Wales Country Club para colgarse el oro en los Juegos Panamericanos de Chile 2023. El golfista de 32 años partió empatado en el primer lugar el domingo y se mantuvo firme para llevarse el título un golpe por encima del colombiano Sebastián Muñoz gracias a ronda final de cinco bajo par.

A lo largo de las cuatro rondas, el tamaulipeco demostró la calidad que lo caracteriza con los fierros y jamás tiró arriba de los 60s. El sábado firmó tarjeta de -7 que le permitió meterse de lleno en la pelea por el campeonato el domingo, algo que finalmente consiguió gracias a una vuelta final donde no tiró un solo bogey.

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"Le agradezco a todo México. Me siento muy afortunado de sentir cómo me apoyan en cualquier lado, pero esta semana definitivamente es especial porque no jugué sólo por mí sino por todo mi país", confesó el jugador que desde hace algunos años despliega su talento en el LIV Golf y que ganara un título en el PGA Tour.

Lamentablemente, la suerte no le sonrió y el golf no le respondió a Carlos Ortiz, quien se despidió del torneo con ronda final de 76 golpes. El tapatío finalizó su participación empatado en el decimocuarto escalón del tablero con total de seis bajo par.

Resultados del golf femenil en Juegos Panamericanos

En la rama femenil también hubo resultados positivos para las mexicanas, a pesar de no colgarse ninguna medalla. Isabella Fierro se ubicó en la octava casilla tras un global de +3 y Regina Plasencia en la decimoprimera con +11. El oro fue para la Paraguaya Sofía García, quien culminó el torneo 14 golpes bajo par.

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