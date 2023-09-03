María Fassi cierra amargamente su participación en el Portland Classic

La mexicana María Fassi cerró con nota amarga su participación en el Portland Classic, pues tiró sobre par en la cuarta ronda y se alejó de los primeros puestos. Los únicos dos birdies del día fueron anulados por un doloroso doble bogey en el hoyo 5 y un bogey en el 14.

A diferencia de los primeros tres días, el domingo su putt lució ciertas carencias, la de Pachuca se fue 13 de 18 en regulation pero despachó 30 golpes arriba de green el la vuelta final. Sin embargo, la distancia promedio en sus salidas fue en constante aumento y la mantiene dentro de las mejores pegadoras largas del LPGA Tour.

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El hoyo que sin duda terminó por dictar su suerte fue el par cinco del 5, Fassi llegó ahí tras haber hecho birdie pero sus siete tiros las desmoralizaron. De poco sirvió haber bajado el par tres del 8 poco después. Sus segundos nueve trajeron escasas emociones, para bien o para mal.

Resultados variados para las golfistas mexicanas en Portland

Dos mexicanas participaron en el torneo de Portland, María Fassi superó el corte y jugó bien el sábado pero mal el domingo. Por su parte, Gaby López se quedó con las ganas de jugar el fin de semana. Mariajo Uribe, de Colombia y Daniela Darquea, de Ecuador, tampoco pudieron avanzar.

Curiosamente, Fassi venía de fallar tres cortes consecutivos, mientras López llegó con cinco torneos al hilo sin irse tras las primeras dos vueltas; empató en el tercer lugar del Amundi Evian Championship, major disputado a finales de julio en territorio francés.

Los mejores resultados para Fassi en la actual campaña vinieron en semanas consecutivas. Culminó en la sexta posición del Dana Open y volvió a hacerlo en el Dow Great Lakes Bay Invitational.

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