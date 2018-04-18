Mexicanos en Texas

SAN ANTONIO, TEXAS.- Esta semana los golfistas mexicanos Abraham Ancer y Roberto Díaz, regresan a la actividad dentro del PGA TOUR al formar parte del field del Valero Texas Open, competencia a celebrarse en el TPC San Antonio, campo par 72 de siete mil 425 yardas.

El tamaulipeco Ancer, único representante nacional en la pasada edición del World Golf Championships-Mexico Championship, viene de obtener su mejor resultado en el circuito estadounidense al compartir la octava posición del Houston Open celebrado a principios de este mes.

HUMBLE, TX - MARCH 30: Abraham Ancer of Mexico plays his second shot from the fairway on the 18th hole during the second round of the Houston Open at the Golf Club of Houston on March 30, 2018 in Humble, Texas. (Photo by Josh Hedges/Getty Images)|Josh Hedges/Getty Images

Díaz por su parte, también pasó el corte en el Abierto de Houston al finalizar empatado en el sitio 32. El estadounidense Kevin Chappell, es el campeón defensor del Valero Texas Open, justa en la que estará en juego una bolsa de seis millones 200 mil dólares.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

