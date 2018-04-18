Mexicanos en Texas
Abraham Ancer y Roberto Díaz, tratarán a partir de mañana de tener un buen resultado en el Abierto texano
SAN ANTONIO, TEXAS.- Esta semana los golfistas mexicanos Abraham Ancer y Roberto Díaz, regresan a la actividad dentro del PGA TOUR al formar parte del field del Valero Texas Open, competencia a celebrarse en el TPC San Antonio, campo par 72 de siete mil 425 yardas.
El tamaulipeco Ancer, único representante nacional en la pasada edición del World Golf Championships-Mexico Championship, viene de obtener su mejor resultado en el circuito estadounidense al compartir la octava posición del Houston Open celebrado a principios de este mes.
Díaz por su parte, también pasó el corte en el Abierto de Houston al finalizar empatado en el sitio 32. El estadounidense Kevin Chappell, es el campeón defensor del Valero Texas Open, justa en la que estará en juego una bolsa de seis millones 200 mil dólares.
CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA