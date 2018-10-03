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Fútbol

Mexicanos harán historia

Ancer, Rodríguez, Ortiz y Díaz, representarán a nuestro país en el evento inaugural de la campaña 2018-19 del PGA TOUR

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PORTLAND, OR - AUGUST 19: Carlos Ortiz of Mexico (C) receives his PGA Tour card from Web.com CEO David Brown (L) and Bill Calfee, president of the Web.com tour, during a presentation ceremony for The 25 after the WinCo Foods Portland Open on August 19, 2018 in Portland, Oregon. (Photo by Steve Dykes/Getty Images)|Steve Dykes/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

NAPA, CALIFORNIA.- Por primera ocasión en la historia, cuatro golfistas mexicanos jugarán un torneo como integrantes del PGA TOUR. Abraham Ancer, José de Jesús Rodríguez, Carlos Ortiz y Roberto Díaz, participarán esta semana en el Safeway Classic, primer evento de la temporada 2018-19 de la mejor gira del mundo.

A partir de mañana, Ancer, Rodríguez, Ortiz y Díaz, tomarán parte de la justa a realizarse en el North Course del complejo del Silverado Resort & Spa en Napa, California, donde un field de 144 jugadores buscará repartirse una bolsa de seis millones 400 mil dólares.

En el evento californiano, también estará presente el local Phil Mickelson ganador de la edición 2018 del World Golf Championships-Mexico Championship y quien viene de disputar la edición 2018 de la Ryder Cup en París, Francia, mientras que el campeón defensor es su compatriota Brendan Steele.

Datos del torneo:

2018 Safeway Open

Fecha: Octubre 4-7, 2018

Campo: Silverado Resort & Spa (North Course), Napa, California Par/Yardas: 36-36--72/7,166 yardas

Field: 144 jugadores

Campeón 2017: Brendan Steele

Bolsa: $6,400,000/$1,152,000 (campeón)

FedExCup: 500 puntos (ganador)

Formato: 72-hoyos stroke play

Sitio web: safewayopen.com

Facebook: facebook/safewayopen

Twitter: @safewayopen

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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