Mexicanos harán historia
Ancer, Rodríguez, Ortiz y Díaz, representarán a nuestro país en el evento inaugural de la campaña 2018-19 del PGA TOUR
NAPA, CALIFORNIA.- Por primera ocasión en la historia, cuatro golfistas mexicanos jugarán un torneo como integrantes del PGA TOUR. Abraham Ancer, José de Jesús Rodríguez, Carlos Ortiz y Roberto Díaz, participarán esta semana en el Safeway Classic, primer evento de la temporada 2018-19 de la mejor gira del mundo.
A partir de mañana, Ancer, Rodríguez, Ortiz y Díaz, tomarán parte de la justa a realizarse en el North Course del complejo del Silverado Resort & Spa en Napa, California, donde un field de 144 jugadores buscará repartirse una bolsa de seis millones 400 mil dólares.
En el evento californiano, también estará presente el local Phil Mickelson ganador de la edición 2018 del World Golf Championships-Mexico Championship y quien viene de disputar la edición 2018 de la Ryder Cup en París, Francia, mientras que el campeón defensor es su compatriota Brendan Steele.
Datos del torneo:
2018 Safeway Open
Fecha: Octubre 4-7, 2018
Campo: Silverado Resort & Spa (North Course), Napa, California Par/Yardas: 36-36--72/7,166 yardas
Field: 144 jugadores
Campeón 2017: Brendan Steele
Bolsa: $6,400,000/$1,152,000 (campeón)
FedExCup: 500 puntos (ganador)
Formato: 72-hoyos stroke play
Sitio web: safewayopen.com
Facebook: facebook/safewayopen
Twitter: @safewayopen
CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA