Ortiz asciende en el ranking

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de ayer, el golfista mexicano Carlos Ortiz tuvo una buena participación en el Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, evento correspondiente al calendario regular del PGA TOUR que tuvo verificativo en el Bay Hill Club & Lodge de Orlando, Florida.

El originario de Guadalajara, Jalisco, firmó recorridos de 72, 71, 70 y 72, para un total de 285 impactos, tres bajo par, actuación que le sirvió para empatar en la posición 29, a nueve impactos de distancia del campeón el italiano Francesco Molinari, ganador ya de tres títulos del circuito estadounidense entre ellos el The Open Championship de 2018.

Con este resultado, Ortiz ascendió del puesto 289 al 274 del Official World Golf Ranking (OWGR), siendo hasta el momento el segundo mejor exponente nacional dicha clasificación, sólo por debajo del de Reynosa, Tamaulipas, Abraham Ancer quien está en el casillero 63.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA