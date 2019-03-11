Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Ortiz asciende en el ranking

Gracias a su top 30 en el Arnold Palmer Invitational, el tapatío Carlos Ortiz ascendió 15 lugares en el ranking mundial con respecto a la semana anterior

KAL|0_p58inso3
ORLANDO, FLORIDA - MARCH 10: Carlos Ortiz of Mexico plays his shot from the third tee during the final round of the Arnold Palmer Invitational Presented by Mastercard at the Bay Hill Club on March 10, 2019 in Orlando, Florida. (Photo by Sam Greenwood/Getty Images)|Sam Greenwood/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de ayer, el golfista mexicano Carlos Ortiz tuvo una buena participación en el Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard, evento correspondiente al calendario regular del PGA TOUR que tuvo verificativo en el Bay Hill Club & Lodge de Orlando, Florida.

El originario de Guadalajara, Jalisco, firmó recorridos de 72, 71, 70 y 72, para un total de 285 impactos, tres bajo par, actuación que le sirvió para empatar en la posición 29, a nueve impactos de distancia del campeón el italiano Francesco Molinari, ganador ya de tres títulos del circuito estadounidense entre ellos el The Open Championship de 2018.

Con este resultado, Ortiz ascendió del puesto 289 al 274 del Official World Golf Ranking (OWGR), siendo hasta el momento el segundo mejor exponente nacional dicha clasificación, sólo por debajo del de Reynosa, Tamaulipas, Abraham Ancer quien está en el casillero 63.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Ver en vivo
8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP