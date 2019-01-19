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Fútbol

Ortiz es segundo en Dominicana

El mexicano Álvaro Ortiz está en la segunda posición en la edición 2019 del Latin America Amateur Championship

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La Romana, DOMINICAN REPUBLIC: Alvaro Ortiz of Mexico pictured at the 2019 Latin America Amateur Championship at Casa de Campo Resort during Round One on January 17th, 2019. (Photo by Enrique Berardi/LAAC)|Enrique Berardi/LAAC

Escrito por: Azteca Deportes

PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA. Finalizó la segunda ronda en el Latin America Amateur Championship que se realiza en Punta Cana, en República Dominicana. Después de estar en la cima, el mexicano Álvaro Ortiz se vio superado. El local Juan Cayro Delgado, fue el gran protagonista de la jornada.

"Realmente me mantuve metiendo buenos putts que me iban manteniendo el ritmo de mi ronda. En el hoyo 18 tuve un poquito de mala suerte en el segundo tiro y me quedó una bola difícil, pegada a un búnker y mi única opción fue tirarle al green y darme 30 pies para par y lo hice", dijo Cayro Delgado.

El dominicano es el nuevo líder con siente menos, pero la experiencia de Ortiz con seis abajo, puede jugar en las siguientes rondas. Así terminó el segundo día y el corte llegó para algunos. Este viernes 56 jugadores dijeron adiós y 52 continúan el sueño de ser campeones de la quinta edición de este torneo y obtener el boleto al Masters Tournament.

CON INFORMACIÓN DE GUILLERMO SANTISTEBAN @santistebang

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