Ortiz y Ancer jugarán en Florida

ORLANDO, FLORIDA.- A partir de mañana, los exponentes nacionales Carlos Ortiz (foto) y Abraham Ancer, estarán participando en el Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard, evento en honor a una de las máximas leyendas del golf a celebrarse en el Bay Hill Club & Lodge.

A las 6:45 horas tiempo de Florida, el de Reynosa, Tamaulipas, Abraham Ancer, quien regresa a la actividad después del World Golf Championships-Mexico Championship, saldrá por el hoyo uno y lo hará en compañía de los estadounidenses Tim Herron y Ryan Blaum.

En tanto que el tapatío Ortiz jugará en punto de las 8:40 horas también por el tee del uno y estará acompañado por los también locales Nate Lashley y Rod Perry. El campeón defensor de la competencia que reparte una bolsa de nueve millones 100 mil dólares es el norirlandés Rory McIlroy.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA