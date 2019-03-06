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Fútbol

Ortiz y Ancer jugarán en Florida

Los golfistas mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer, forman parte del field del Arnold Palmer Invitational a celebrarse en Orlando

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SCOTTSDALE, ARIZONA - JANUARY 31: Carlos Ortiz of Mexico plays his shot from the third tee during the first round of the Waste Management Phoenix Open at TPC Scottsdale on January 31, 2019 in Scottsdale, Arizona. (Photo by Christian Petersen/Getty Images)|Christian Petersen/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

ORLANDO, FLORIDA.- A partir de mañana, los exponentes nacionales Carlos Ortiz (foto) y Abraham Ancer, estarán participando en el Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard, evento en honor a una de las máximas leyendas del golf a celebrarse en el Bay Hill Club & Lodge.

A las 6:45 horas tiempo de Florida, el de Reynosa, Tamaulipas, Abraham Ancer, quien regresa a la actividad después del World Golf Championships-Mexico Championship, saldrá por el hoyo uno y lo hará en compañía de los estadounidenses Tim Herron y Ryan Blaum.

En tanto que el tapatío Ortiz jugará en punto de las 8:40 horas también por el tee del uno y estará acompañado por los también locales Nate Lashley y Rod Perry. El campeón defensor de la competencia que reparte una bolsa de nueve millones 100 mil dólares es el norirlandés Rory McIlroy.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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