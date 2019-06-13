Ortiz y su segundo U.S. Open

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace tres años en el Oakmont Country Club en Pennsylvania, el tapatío Carlos Ortiz hizo su debut en el U.S. Open donde no pudo superar el corte, situación que intentará revertir a partir de mañana en el campo de Pebble Beach en California, uno de los trazados más famosos del mundo.

Ortiz, quien llegó al tercer Major de la campaña vía la calificación, iniciará su participación dentro de la competencia que reparte una bolsa de 12.5 millones de dólares en punto de las 6:45 horas junto con el estadounidense Sam Saunders y el australiano Marcus Fraser.

“Es mi segundo U.S. Open, pero este es especial, ya que es un sueño para cualquier golfista jugar en Pebble Beach, un campo que te lo pueden contar, pero siempre va a ser mejor de lo que te imaginas”, comentó el jalisciense, quien esta semana cuenta con el apoyo de su hermano Álvaro, quien ya jugó como amateur el campo californiano.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA