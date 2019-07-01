Otra buena actuación de López

ROGERS, ARKANSAS.- En lo que marcó su regreso a la entidad donde formó parte del equipo de la Universidad de Arkansas, la golfista mexicana Gaby López tuvo una destacada participación en el Walmart NW Arkansas Championship presented by P&G, evento que repartió una bolsa de dos millones de dólares.

La integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), compartió el sitio 13 de la justa avalada por el LPGA TOUR al acumular un score de 200 golpes, 13 bajo par, producto de rondas de 67, 67, y 66, siendo esta última, una de las mejores de la jornada final en el Pinnacle Country Club, campo sede del certamen que se adjudicó la coreana Sung Hyun Park.

“Arkansas es un lugar muy especial para mí, fue mi casa por algunos años y siempre estará en mi corazón”, comentó López en la previa del torneo. Esta fue la decimoquinta competencia en la actual temporada dentro del circuito estadounidense para la jugadora de 25 años, quien obtuvo así su sexto top 15 del año.

En la misma justa estuvo presente María Fassi, quien al igual que López integró el equipo de las Arkansas Razorbacks. La hidalguense quien enfrentaba su cuarto torneo como profesional, falló su primer corte como integrante del Ladies Professional Golf Association (LPGA).

En actividad del Symetra Tour, Fernanda Lira con score de 217, uno arriba, compartió la posición 31 del Prasco Charity Championship que tuvo como escenario el TPC River’s Bend en Cincinnati, Ohio, y donde estuvo en juego una bolsa de 125 mil dólares.

Por su parte Brenda González finalizó en el casillero 46, mientras que Alejandra Llaneza, Nicole Autrique, Regina Plasencia e Ingrid Gutiérrez, no libraron el corte de la justa que se adjudicó la francesa Perrine Delacour con un acumulado de 201 impactos, 15 bajo par.