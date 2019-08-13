Otro buen resultado para Gaby López

CIUDAD DE MÉXICO.- Otro buen resultado fue el que consiguió la semana pasada la golfista mexicana Gaby López. En esta ocasión, la capitalina finalizó en la posición 24 del Aberdeen Standard Investments Ladies Scotish Open realizado en el The Renaissance Club en North Berwick, Escocia.

La integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), registró recorridos de 69, 68, 68 y 74 para un total de 279 golpes, cinco bajo par, actuación que le valió para obtener su noveno top 25 en la actual temporada del Ladies Professional Golf Association (LPGA) Tour.

En la justa europea la cual estuvo co-sancionada por el LPGA TOUR y el Ladies European Tour, también estuvo presente Ana Menéndez quien no pasó el corte. La campeona del torneo que repartió una bolsa de un millón y medio de dólares fue la coreana Mi Jung Hur.

Por su parte la capitalina Alejandra Llaneza, quien en todo momento peleó por medallas, finalizó en la cuarta posición del torneo de golf de en Lima 2019. Llaneza concluyó con un marcador de 284 impactos, par de campo a ocho golpes de la ganadora de la medalla de oro la estadounidense Emilia Migliaccio.

En actividad del Symetra Tour, Fernanda Lira concluyó empatada en el casillero 49 del PHC Classic, realizado en el Brown Deere Park Golf Course donde estuvo en juego una bolsa de 125 mil dólares y en el cual resultó triunfadora la estadounidense Robynn Ree.

