Pasa corte mexicana en Australia

CIUDAD DE MÉXICO.- La originaria de la Ciudad de México Ana Ménendez, pasó su primer corte de la temporada dentro del Ladies European Tour en apenas su segundo torneo del año.

Menéndez única exponente nacional en el circuito femenil del viejo continente, tuvo participación en el ActewGL Canberra Classic, justa que tuvo verificativo en el Royal Canberra Golf Club en Australia.

Una ronda final de 74 para un total de 217 golpes, uno arriba de par, colocó a la jugadora tricolor empatada en el sitio 43 del torneo que repartió una bolsa de 150 mil dólares australianos, junto con la local Stephanie Na y la inglesa Florentyna Parker.

Con un acumulado de 197 impactos, 19 bajo par, la campeona fue la coreana Jiyai Shin, quien obtuvo así el título 50 de su carrera y segundo en el Royal Canberra Golf Club. El segundo sitio, correspondió a la australiana Minjee Lee con 203 strokes, 13 menos.

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