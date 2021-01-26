Por primera ocasión en su carrera Phil Mickelson registró una ronda con puros pares

LA QUINTA, CALIFORNIA. – Por primera ocasión en 2 mil 201 rondas en el PGA TOUR, el estadounidense Phil Mickelson firmó una tarjeta con 18 pares consecutivos.

Phil Mickelson, de 50 años, registró un par 72 en la segunda ronda del The American Express realizado el fin de semana anterior en el PGA West (Pete Dye Stadium Course). ‘Lefty’ quien es el anfitrión de dicho torneo, no pasó el corte al sumar 146 golpes, dos arriba de par.

"Que sea la primera vez, es realmente impactante", dijo Mickelson acerca de encadenar 18 pares por primera vez en el PGA TOUR. “Sorprendente, porque realmente trato de golpear los fairways y el centro de greens y hacer pares fáciles.

"Mirando los scores, dirás, 'Dios, jugaste dos sobre par, campos bastante fáciles, un comienzo bastante pobre'. Pero siento que hubo muchas cosas buenas que sacar de la semana, incluso aunque la tarjeta de puntuación no lo mostrará ".

Haciendo su primera salida en el TOUR desde el Masters Tournament en noviembre, Phil Mickelson acertó 13 de 18 greens el viernes, pero no logró convertir en numerosas ocasiones de birdie.

Sin embargo, el golfist conocido como "Phil the Thrill" también salvó el par de manera heroica en múltiples ocasiones, en camino de convertirse en el primer jugador en jugar 18 pares en una ronda en PGA West (Pete Dye Stadium) desde 2016.

Su segundo tiro en el quinto par 5 encontró el agua. Cayó a 76 yardas de distancia, se acercó a 16 pies y acertó el putt.

Después de encontrar un búnker en el green con su aproximación en el 12, par 4, su tercer tiro se mantuvo en el borde, a 15 pies de distancia. Salvó el par una vez más.

Una de las mejores ocasiones de birdie de Phil Mickelson llegó en el 18, par 4, su último hoyo del día. Sin embargo, después de un approach de 197 yardas a 9 pies, su putt para birdie se pasó, para después meterla a cuatro pies para firmar una tarjeta de score como ninguna otra que haya escrito en una carrera profesional de casi tres décadas.

Ya tiene en la mira su siguiente torneo

Por lo pronto Phil Mickelson se dirigirá a San Diego su ciudad natal para disputar el Farmers Insurance Open de esta semana en Torrey Pines.