El ganador de cuatro Majors el estadounidense Brooks Koepka cambiará de entrenador

El estadounidense Brooks Koepka se ha separado del veterano entrenador de swing Claude Harmon III, según un informe de Golfweek. La pareja había estado trabajando junta desde 2013.

"Quiero mucho a Claude, tuvimos una gran carrera y él todavía es mi familia, pero desafortunadamente ya no estamos trabajando juntos", dijo Brooks Koepka en un mensaje de texto a Golfweek.

Harmon dijo que la división se produjo tres días después de que otro de sus clientes, Dustin Johnson ganara el Masters Tournament en noviembre. Golfweek informó que Koepka le dio la noticia a Harmon personalmente en una reunión en el Floridian Golf Club en Palm City, Florida.

Brooks Koepka terminó séptimo en el Augusta National, uno de los dos top tens en cinco torneos esta temporada. Sin embargo, ha fallado el corte en sus dos últimas participaciones, entre ellos el The American Express de la semana pasada, su primer inicio del 2021.

Koepka tiene siete victorias en el PGA TOUR, incluidas cuatro majors, pero no ha ganado desde el World Golf Championships-FedEx St. Jude Invitational de 2019. Brooks Koepka luchó con lesiones de rodilla y cadera en 2020, su primera temporada sin victorias en el TOUR desde 2016. Terminó 104 en la FedExCup después de tres temporadas consecutivas entre los diez primeros. Su peor resultado anterior en la FedExCup fue el sitio 35 en 2016.

No se mencionó al nuevo instructor de Koepka.

En la búsqueda del entrenador perfecto

Koepka también ha utilizado a Pete Cowen, quien es principalmente su entrenador de juegos cortos, para observar su swing. Cowen, un inglés, estuvo aislado fuera de los Estados Unidos durante gran parte de 2020 debido a la pandemia de COVID-19, pero Koepka vio resultados inmediatos cuando Cowen ingresó al país antes del WGC-FedEx St. Jude Invitational del año pasado.

"Pete es obviamente uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, en mi opinión", dijo Koepka después de registrar un 62 en la primera ronda en el FedEx St. Jude. Terminó segundo allí y estuvo en disputa durante las primeras tres rondas del PGA Championship de la semana siguiente antes de desvanecerse el domingo.