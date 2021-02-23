Hospitalizan a Tiger Woods por accidente automovilístico

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA.- Hoy por la mañana Tiger Woods fue hospitalizado después de estar involucrado en un accidente automovilístico en Los Ángeles, California. El alcance de las posibles lesiones, así como las circunstancias del accidente, siguen sin estar claras.

Tiger Woods, de 45 años, se ubicaba en California para una sesión de contenido de dos días con Golf Digest / GOLFTV después de ser el anfitrión del Genesis Invitational del PGA TOUR durante el fin de semana.

El día ayer las imágenes de Tiger Woods sonriendo aparecieron en las redes sociales junto con Dwayne Wade y David Spade en el Rolling Hills Country Club, pero con movimientos restringidos, no golpeó bolas ni jugó hoyos. Dicha actividad involucró a Woods dando lecciones en el campo a varias celebridades, pero principalmente brindó instrucción y golpeó algunos putts. Estaba de buen humor pero no llegó al campo para el segundo día de rodaje.

El domingo, Tiger Woods le dijo a Jim Nantz de CBS que estaba esperando los resultados de una próxima resonancia magnética antes de poder comenzar a practicar y entrenar para regresar a la competencia.

Tiger Woods compitió por última vez junto a su hijo en el PNC Championship, que terminó el 20 de diciembre en Orlando, Florida. Luego se sometió a un procedimiento de microdiscectomía para extraer un fragmento de disco presurizado que estaba pellizcando un nervio. Fue su quinta cirugía de espalda en general y la primera desde su fusión espinal en abril de 2017.

Regresó en 2018, compitiendo por múltiples títulos antes de ganar el TOUR Championship en East Lake. Ganó el Masters Tournament y el ZOZO Championship en 2019, cuando también era el capitán en juego del equipo de su país en la Presidents Cup, lo que llevó a una docena de los mejores jugadores estadounidenses a la victoria en el Royal Melbourne y también tuvo una marca de 3-0-0. Desde entonces no ha vuelto a figurar.

En diciembre festejó su cumpleaños

Su cumpleaños 45 el mes pasado fue una ocasión idónea para apreciar no solo sus 82 victorias, sino también sus 31 segundos lugares, 19 terceros y 199 resultados entre los diez primeros en 368 torneos. Tiene un récord de 11-1 en playoffs y ganancias de casi $ 121 millones dólares.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement... pic.twitter.com/cSWOxKZC1w — LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 23, 2021

NOTICIA EN DESARROLLO

