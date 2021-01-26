El mundo de golf no olvida a Kobe Bryant a un año de su partida

Hace exactamente un año, el mundo del deporte se estremeció con la noticia de la trágica muerte del ex basquetbolista Kobe Bryant de su hija Gianna de apenas 13 años de edad en un accidente aéreo. El helicóptero donde viajaba la ex estrella de Los Angeles Lakers, se desplomó en la localidad de Calabasas, California.

Durante su carrera como deportista de élite, Kobe Bryant ganó todo lo que se puso enfrente: fue Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA en varias ocasiones consecutivas, obtuvo cinco títulos de la NBA, fue seleccionado en 11 ocasiones al primer equipo All-NBA, de igual forma se colgó al cuello dos medallas de oro olímpicas.

Por su fuera poco en sus 20 temporadas en activo, en 18 fue seleccionado al equipo All-Star convirtiéndose en una leyenda y en uno de los mejores basquetbolistas de toda la historia. Su brillo lo llevó más allá de la duela al ganar en 2018 el Óscar de la Academia de Ciencias y Artes de los Estados Unidos al Mejor Cortometraje de Animación del año por "Dear Basketball".

Mientras que el mundo del baloncesto y sus aficionados lamentaron la pérdida de uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, si no el más grande, los miembros de la comunidad del golf también lamentaron la trágica pérdida de uno de los mejores atletas de la historia.

Un año después de la muerte de Bryant, varios en el mundo del golf rindieron homenaje al legado del jugador y publicaron mensajes de recuerdo. El ganador del PGA Championship en 2017 el estadounidense Justin Thomas subió a sus redes sociales un emotivo mensaje de la “Mamba Negra” a su hijas.

El PGA TOUR recordó a Kobe

De igual forma el sitio del PGA TOUR se sumó al homenaje al publicar videos de diversos golfistas como el estadounidense Tony Finau portando una playera de Kobe Bryant en un torneo. Max Homa y la integrante del LPGA TOUR Jane Park, también hicieron lo propio subiendo algunas imágenes en sus redes sociales.