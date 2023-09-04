Ryder Cup: Europa define a sus 12 representantes para el torneo

Quedó definido el cuadro de 12 golfistas europeos que enfrentará a los Estados Unidos en la 44a edición de la Ryder Cup, a celebrarse entre el viernes 29 de septiembre y el domingo 1 de octubre en el Marco Simone Golf & Country Club de Roma, Italia.

Luke Donald, capitán de los del Viejo Continente, realizó una transmisión en vivo donde anunció sus seis selecciones para completar el equipo. Justin Rose, Tommy Fleetwood, Sepp Straka, Shane Lowry, Ludvig Aberg y Nicolai Hojgaard fueron los afortunados.

Te puede interesar: Estados Unidos tiene equipo completo para encarar la Ryder Cup

Los nuevos miembros de la escuadra europea se unen a quienes previamente habían asegurado un puesto gracias a sus sólidas temporadas: Rory McIlroy, Jon Rahm, Viktor Hovland, Tyrrell Hatton, Matt Fitzpatrick y Robert MacIntyre.

Tal como sucediera con los estadounidenses, las últimas dos selecciones de Donald fueron las de mayor expectación. Al final, el inglés se decantó por dos jóvenes promesas del deporte, Aberg y Hojgaard. Ambos tuvieron una destacada actuación en el Omega European Masters del fin de semana pasado, el sueco levantó el campeonato y cobró un jugoso cheque, mientras el danés finalizó empatado en la quinta plaza.

Casi la mitad del representativo europeo ha levantado un major y Hovland acaba de consagrarse campeón de la FedEx Cup con dos contundentes actuaciones en semanas consecutivas. Son nueve los países representados por el actual equipo.

Europa busca la revancha en la Ryder Cup

Hace dos años los americanos aplastaron a su contraparte europea con un contundente 19-9. Sin embargo, Estados Unidos no sale victorioso de una Ryder Cup disputada en tierras ajenas desde 1993.

Mucho ha cambiado en el mundo del golf desde aquel septiembre de 2021 en Wisconsin, siendo lo más relevante el advenimiento del LIV Tour, pero la pasión que este torneo levanta sigue siendo la misma de siempre.

Te puede interesar: María Fassi cierra amargamente su participación en el Portland Classic