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Fútbol

Pasa el corte López en Hawái

La mexicana Gaby López compartió el sitio 39 del LOTTE Championship presented by Hershey, fecha del LPGA Tour celebrada en Oahu, Hawái

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Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- Gran capacidad de respuesta, fue la que demostró el fin de semana pasado la integrante de Impulsando al Golf Profesional Mexicano (IGPM), Gaby López en el LOTTE Championship presented by Hershey, fecha correspondiente al LPGA Tour.

La originaria de la Ciudad de México, se repuso de un inicio lento y con rondas de 77, 70 y 72, para un total de 291 golpes, tres arriba de par, finalizó empatada en la posición 39 de la justa celebrada en el Ko Olina Golf Club de la localidad de Oahu, Hawái.

Esta fue la quinta participación de López en lo que va de la actual temporada dentro del circuito femenil estadounidense, siendo el sitio 21 del Pure Silk Bahamas LPGA Classic de enero pasado su mejor resultado hasta el momento.

La campeona de la competencia que repartió una bolsa de dos millones de dólares, fue la canadiense Brooke Henderson, quien superó por cuatro impactos a la española Azahara Muñoz, para obtener así su sexto título en el LPGA con apenas 20 años de edad.

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