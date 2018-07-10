Pereda califica al U.S. Amateur

CIUDAD DE MÉXICO.- El día de hoy se realizó uno de los procesos de calificación para el 118th U.S. Amateur Championship que se llevará a cabo del 13 al 19 de agosto en Pebble Beach, California.

Es el tercer año consecutivo que la USGA (United States Golf Association) otorga a la Federación Mexicana de Golf una de las etapas de calificación para tan prestigiado torneo. Con un clima favorable, donde la lluvia se hizo presente al final del día, los 34 jugadores registrados pudieron jugar de manera exitosa las dos rondas correspondientes.

Fue el veracruzano Raúl Pereda quien obtuvo la calificación con un score de 67 en la primera ronda y 68 en la segunda. Santiago Castilla y Andrés Caballero, segundo y tercer lugar respectivamente, quedaron como alternantes en caso de que algún jugador no pueda asistir al torneo.

“Este año tuvimos un field de jugadores más reducido debido a que la USGA nos solicitó registrar a jugadores con un hándicap mucho más competitivo que el de años anteriores. Podemos decir con gran orgullo, que en esta calificación participaron los jugadores amateur más destacados de nuestro país que actualmente se encuentran preparándose en las mejores universidades de nuestro país y de Estados Unidos”, comentó Jorge Robleda Moguel, Presidente de la Federación Mexicana de Golf.

