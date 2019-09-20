Pereda se mete al top cinco

SAO PAULO, BRASIL.- En una segunda ronda ahora aplazada por falta de luz, el veracruzano Raúl Pereda es hasta el momento el mejor de los siete exponentes nacionales que participan en el Sao Paulo Golf Club Championship, primer evento de la segunda mitad de temporada del PGA TOUR Latinoamérica.

Pereda firmó hoy una tarjeta de 65 golpes, para un total de 135, siete bajo par, actuación que lo situó empatado en la quinta posición de la justa que reparte una bolsa de 175 mil dólares y la cual encabeza el argentino Augusto Nuñez con score de 131, 11 menos.

En el sitio 18 con 137, cinco bajo par, se ubica José Narro, mientras que con menos cuatro hasta el hoyo tres y compartiendo el casillero 31 está Juan Carlos Serrano. En la posición 73 está Isidro Benítez con uno menos, con seis hoyos disputados, Fernando Cruz Valle y Alejandro Villasana, ambos con par de campo están empatados en el sitio 83, finalmente Raúl Cortés con más dos está en la posición 104.

