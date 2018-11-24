Phil vence a Tiger en Las Vegas

LAS VEGAS, NEVADA.- En una maratónica jornada de cinco horas, Phil Mickelson ganador de la edición 2018 del World Golf Championships-Mexico Championship, derrotó a Tiger Woods en el “Match” celebrado en el campo de Shadow Creek Golf Course de la “Ciudad del Pecado”.

Tuvieron que pasar 22 hoyos para definir al ganador del llamado “Duelo del Siglo”, quien se llevó el total de la bolsa que ascendió a nueve millones de dólares. “Ellos (organizadores) pensaron que Tiger ganaría”, bromeó Mickelson al recibir el cinturón de campeón el cual era muy pequeño.

En un día de volteretas, donde las dos leyendas vivientes del golf mundial tuvieron la oportunidad de finiquitar el encuentro antes del desempate, fue Mickelson quien con un putt de cuatro pies para birdie en un hoyo improvisado par tres, de 93 yardas, venció a su eterno rival en la justa que fue transmitida en Estados Unidos en PPE (Pago Por Evento) por un precio de 19.99 dólares.

“En estos momentos, lo único que quiero es calmarme, siento que mi corazón no puede más”, dijo Mickelson ganador de 43 títulos en el PGA TOUR. Asimismo, el zurdo californiano ganó 400 mil dólares extra producto de las apuestas directas que realizó con Woods durante la competencia, dinero que será canalizado a diversas causas benéficas.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA