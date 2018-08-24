Presentan a equipos mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO.- A unas horas de viajar rumbo a la ciudad de Dublín, Irlanda, se presentaron a los equipos femenil y varonil que nos representarán en la Copa Eisenhower y la Copa Espirito Santo en el World Amateur Team Championship en las próximas semanas.

En un inicio, las mujeres estarían representadas por Isabella Fierro, Ana Ruiz y María Fassi (quien estuvo ausente y alcanzará al equipo en Irlanda), sin embargo, el día de ayer y debido a una lesión en la muñeca, se tomó la decisión de que Isabella Fierro no asistiera y su sería ocupado la juvenil Cory López.

Ellas jugarán del 29 de agosto al 1º de septiembre la Copa Espirito Santo. El equipo varonil, representado por Álvaro Ortiz, Aarón Terrazas y Raúl Pereda jugarán la Copa Eisenhower del 5 al 8 de septiembre. Ambos representativos verán acción en los campos de Montgomerie y O´Mara en Carton House, en las afueras de Dublín, Irlanda.

El coach de selecciones nacionales, Santiago Casado comentó: “Estamos muy satisfechos con el trabajo de preparación que hemos realizado los últimos meses y esperamos poder realizar un gran papel en este torneo de gran importancia a nivel internacional”.

En la historia de los mundiales amateurs, México a participado desde 1960 en la Copa Eisenhower (varonil) y 1964 en la Copa Espirito Santo (femenil). El mejor resultado femenil se dio en 1966 cuando el equipo conformado por Elena Larralde, Florencia Hernández y Fela Chávez obtuvieron el 7º lugar. En la varonil, en 2012, el equipo conformado por Rodolfo Cazaubón, Sebastián Vázquez y Carlos Ortiz obtuvieron el segundo lugar de la Copa Eisenhower.

