Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Presentan a equipos mexicanos

Fueron presentados los jugadores nacionales que participarán en el World Amateur Team Championship

KAL|0_dhdgu8fk

Escrito por: Azteca Deportes

CIUDAD DE MÉXICO.- A unas horas de viajar rumbo a la ciudad de Dublín, Irlanda, se presentaron a los equipos femenil y varonil que nos representarán en la Copa Eisenhower y la Copa Espirito Santo en el World Amateur Team Championship en las próximas semanas.

En un inicio, las mujeres estarían representadas por Isabella Fierro, Ana Ruiz y María Fassi (quien estuvo ausente y alcanzará al equipo en Irlanda), sin embargo, el día de ayer y debido a una lesión en la muñeca, se tomó la decisión de que Isabella Fierro no asistiera y su sería ocupado la juvenil Cory López.

Ellas jugarán del 29 de agosto al 1º de septiembre la Copa Espirito Santo. El equipo varonil, representado por Álvaro Ortiz, Aarón Terrazas y Raúl Pereda jugarán la Copa Eisenhower del 5 al 8 de septiembre. Ambos representativos verán acción en los campos de Montgomerie y O´Mara en Carton House, en las afueras de Dublín, Irlanda.

El coach de selecciones nacionales, Santiago Casado comentó: “Estamos muy satisfechos con el trabajo de preparación que hemos realizado los últimos meses y esperamos poder realizar un gran papel en este torneo de gran importancia a nivel internacional”.

En la historia de los mundiales amateurs, México a participado desde 1960 en la Copa Eisenhower (varonil) y 1964 en la Copa Espirito Santo (femenil). El mejor resultado femenil se dio en 1966 cuando el equipo conformado por Elena Larralde, Florencia Hernández y Fela Chávez obtuvieron el 7º lugar. En la varonil, en 2012, el equipo conformado por Rodolfo Cazaubón, Sebastián Vázquez y Carlos Ortiz obtuvieron el segundo lugar de la Copa Eisenhower.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

Ver en vivo
4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP