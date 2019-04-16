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Primer vistazo: Abierto de Chile

Cuarto año que este evento forma parte del calendario oficial de PGA TOUR Latinoamérica

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SANTIAGO, CHI - APRIL 16: prior to the PGA TOUR Latinoamrica Abierto de Chile 2019 presentado por VOLVO at Club de Golf Mapocho on April 16, 2019 in Santiago, Chile. (Photo by Enrique Berardi/PGA TOUR)|Enrique Berardi/US PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

SANTIAGO, Chile – Por segundo año consecutivo, el PGA TOUR Latinoamérica y la Federación Chilena de Golf unen esfuerzos para realizar el Abierto de Chile presentado por VOLVO. El tercer evento del calendario 2019 se llevará a cabo en la única cancha pública del país, el Club de Golf Mapocho. El evento contará con 144 jugadores de 21 países y entre ellos destaca la presencia del miembro del PGA TOUR, Joaquín Niemann y el dos veces ganador de Majors, Ángel Cabrera.

FECHAS: 15-21 de abril, 2019

NOMBRE OFICIAL: Abierto de Chile 2019 presentado por VOLVO

HASHTAG: #AbiertodeChile #TOURyectoria #pgatourla

CALENDARIO: Tercer evento de la temporada 2019 del TOUR Latinoamérica

SEDE: Club de Golf Mapocho – Santiago, Chile

PAR/YARDAS: 71 (35-36) / 7,424

CAMPEÓN DEFENSOR: Jared Wolfe, Estados Unidos (estará en el field)

ORDEN DE MÉRITO: El ganador recibe $31,500 dólares de una bolsa de $175,000.

FIELD: 144 jugadores de 21 países (Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Escocia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala, Inglaterra, México, Noruega, Perú, República Dominicana, Sudáfrica, Suecia y Uruguay)

CORTE: Top-55 y empates

EL TORNEO: La edición 93º del Abierto de Chile marcará la tercera parada del PGA TOUR Latinoamérica 2019. A lo largo de su historia, el campeonato ha tenido en su lista de ganadores a estrellas del golf mundial como el argentino Roberto De Vicenzo (1961) y el sudafricano Gary Player (1980). Otros campeones que resaltan en la vitrina de campeones son el argentino Eduardo Romero y el paraguayo, cuatro veces ganador en el PGA TOUR, Carlos Franco.

El local Felipe Aguilar ha levantado el trofeo en cuatro oportunidades y el año pasado, en su retorno a la alineación de eventos oficiales del Tour, los honores fueron para el estadounidense Jared Wolfe. El actual No. 1 de la Orden de Mérito regresa a la capital chilena con ganas de revalidar el título y abrir una brecha en la lucha por volver al Web.com Tour. Los siguientes fueron los ganadores de las cuatro ediciones que fueron parte del PGA TOUR Latinoamérica en el pasado:

CAMPO SEDE: Club de Golf Mapocho, 7,424 yardas, par 71 (35-36)

El campo diseñado por Michael Asmundson, único campo de golf público en Chile, recibe por segundo año consecutivo la cita de PGA TOUR Latinoamérica. El viento y las bajas temperaturas tienden a ser factores a tener en cuenta. Hay que pegar muy derecho desde el tee para no caer en el rough que por lo general suele ser bastante alto sobretodo en la ida.

En 2015, este club albergó el Chile Classic del Web.com Tour. En aquella oportunidad el ganador fue el sudafricano Dawie van der Walt con un score acumulado de 21-bajo par 263.

RÉCORD DE 18 HOYOS: 63, Tain Lee (Ronda 1, Chile Classic 2015)

RÉCORD DE 72 HOYOS: 263, Dawie van der Walt

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