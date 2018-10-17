Primer vistazo: Diners Club Perú Open

LIMA, Perú – Con tan sólo cuatro eventos para terminar la temporada 2018 del PGA TOUR Latinoamérica, el Diners Club Perú Open presentado por Lexus vuelve a ser clave en la carrera por ascender al Web.com Tour. Cumpliendo su tercera década de actividades, el evento se jugará como es habitual en Los Inkas Golf Club, un campo de 6,867 yardas de distancia que siempre propone finales emocionantes.

FECHAS: 15-21 de octubre, 2018

NOMBRE OFICIAL: Diners Club Perú Open presentado por Lexus

HASHTAGS: #DinersClubPeruOpen #pgatourla #TOURyectoria

CALENDARIO: 14º de 17 eventos en la temporada del PGA TOUR Latinoamérica

SEDE: Los Inkas Golf Club – Lima, Perú

PAR/YARDAS: 72 (36-36) 6,887 yardas

CAMPEÓN DEFENSOR: Charlie Saxon (EE.UU.) – No defenderá el título

ORDEN DE MÉRITO: El ganador recibe $31,500 dólares de una bolsa de $175,000.

FIELD: 144 jugadores (138 profesionales y 6 amateurs) de 21 países

JUGADORES POR PAÍS: Estados Unidos (64), Argentina (20), Perú (16), Colombia (8), México (7), Canadá (5), Chile (5), Brasil (3), Australia (2), España (2), Inglaterra (2), Alemania (1), Corea del Sur (1), Costa Rica (1), República Dominicana (1), Finlandia (1), Guatemala (1), Mónaco (1), Noruega (1), Rusia (1) y Uruguay (1).

CORTE: Top-55 y empates

EL TORNEO: El Diners Club Perú Open es uno de sólo cinco torneos que han sido parte del PGA TOUR Latinoamérica cada temporada desde que este inició operaciones en 2012. Adicionalmente su sede, Los Inkas Golf Club, es la única sede que ha repetido en la alineación de campos oficiales a lo largo de estos siete años del Tour.

Entre los ex campeones del evento figura el argentino Julián Etulain, actual miembro del PGA TOUR. El oriundo de Coronel Suárez se quedó con el título de las ediciones 2013 y 2014. La última de sus victorias en la capital peruana fue uno de los argumentos que tuvo para quedarse con el premio Roberto De Vicenzo, reconocimiento que se otorga al más destacado de la temporada. En 2018, Etulain fue parte del Web.com Tour, circuito en el que terminó top-25 de la Lista de Ganancias. Una victoria en Luisiana y dos top-10 destacaron en el camino que le permitió volver por segunda vez en su carrera al PGA TOUR.

En la edición 2017 del Diners Club Perú Open, el estadounidense Charlie Saxon se quedó con la victoria instaurando un nuevo récord para PGA TOUR Latinoamérica. A lo largo de los 54 hoyos de juego (el evento se disputó entre jueves y sábado debido a un censo organizado por el gobierno nacional), Saxon no registró un solo bogey (o peor). Al final un total de 16-bajo par 200 le daría su primera victoria en nuestra región y la tercera hasta ese momento de su carrera profesional. Este año, el estadounidense jugó en el PGA TOUR Series-China, circuito en el que ganó un evento y terminó segundo de la Lista de Ganancias. Su premio mayor será jugar en el Web.com Tour 2018-19.

En 2016, Tyler McCumber logró dominar los desafíos propios de un evento como el Perú Open. El estadounidense se impuso por tres golpes sobre su compatriota y hoy miembro del TOUR, Martin Trainer. Aquella fue la tercera victoria del jugador de 27 años en PGA TOUR Latinoamérica. En 2018, McCumber jugó en el Mackenzie Tour – PGA TOUR Canada, circuito en el que se consagró como Jugador del Año (ganó tres torneos).

El local Patricio Salem en 2012 y el mexicano Rodolfo Cazaubón en 2015 son los otros excampeones del evento desde que este hace parte del Tour. Con un total de 13-bajo par 275, Salem entró en la historia del evento al ser el único peruano en ganarlo, mientras que Cazaubón tuvo que vencer en desempate a Kent Bulle para levantar el que sería su tercer título de 2015. En aquella temporada el mexicano logró los honores de Jugador del Año.

EL CAMPO: Los Inkas Golf Club, 6,887 yardas, par 72 (36-36).

Pese a no ser uno de los campos más largos que se juegan en la gira, este trazado ha demostrado ser un extraordinario examen de golf. Su hoyo más desafiante es el 17, un par-3 de 209 yardas que ha contado con un promedio de score de 3.66 golpes.

RÉCORD DE 18 HOYOS: 63, Sebastián Fernández (R2, 2010), Andrés Echavarría (R4, 2012), Gato Zarlenga (R2, 2013), Nicholas Maruri (R1, 2017)

RÉCORD DE 72 HOYOS: 266 (-22), Sebastián Fernández (2010)