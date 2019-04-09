Primer Vistazo: Molino Cañuelas Championship 2019

BUENOS AIRES, ARGENTINA – Tras un inicio espectacular en Panamá, el PGA TOUR Latinoamérica sigue adelante con su cronograma y esta semana llega hasta Buenos Aires, Argentina, para disputar la tercera edición del Molino Cañuelas Championship. El evento marca el inicio de la quinta temporada del Zurich Argentina Swing, una competencia que agrupa los cuatro eventos que el Tour disputa en territorio argentino. Al final de esta serie de torneos, el jugador más destacado será premiado con cheque por diez mil dólares, cortesía de Zurich Argentina.

FECHAS: Abril 8-14, 2019

NOMBRE OFICIAL: Molino Cañuelas Championship 2019

HASHTAGS: #CañuelasChamp #ZurichArgentinaSwing #pgatourla #TOURyectoria

ZURICH ARGENTINA SWING: Primero de cuatro torneos en esta competición

CALENDARIO: Segundo torneo de la temporada 2019 del PGA TOUR Latinoamérica

SEDE: Cañuelas Golf Club – Buenos Aires, Argentina

CAMPEÓN EN 2018: Thomas Baik. Estará presente en el field.

ORDEN DE MÉRITO: US $175,000 – Ganancia del campeón US $31,500

CORTE: Mejores 55 y empates

EL TORNEO: Por tercer año consecutivo, el Molino Cañuelas Championship está en la alineación de torneos oficiales del PGA TOUR Latinoamérica. En 2017, el campeón fue el actual jugador del Web.com Tour, Brandon Matthews. En aquella oportunidad el estadounidense llegó a un total de 13-bajo par 275 para separarse por un golpe de su compatriota Jared Wolfe y el argentino Matías Simaski.

En 2018, el evento marcó un hito en la historia del Tour al convertirse en el torneo No. 100 que este celebró desde que entró en operaciones en 2012. El título quedó en manos del local Thomas Baik, quien superó en el tercer hoyo de un desempate al estadounidense Matt Gilchrest. En la tarde de domingo solo pudieron jugar dos hoyos extras por lo que tuvieron que esperar al lunes siguiente para definir el título. Baik firmaría un par frente a un doble-bogey de Gilchrest para ganar su primer evento en la región.

EL CAMPO: Cañuelas Golf Club, 7,267 yardas, par 72 (36-36)

Diseñado por Emilio Serra, este campo abrió sus puertas en 2011 y hasta la fecha ha recibido varias citas del calendario oficial de la Asociación Argentina de Golf y en dos oportunidades fue la sede del evento final del Ángel Cabrera Tour. Su hoyo más llamativo es el 3, un par-3 de 155 yardas.

NOTAS SOBRE EL LISTADO DE COMPETIDORES: El desglose de los 144 jugadores por país en el field de esta semana es el siguiente: Estados Unidos (63), Argentina (37), México (6), Canadá (5), Colombia (5), Chile (4), Brasil (3), Inglaterra (3), Australia (2), Bolivia (2), España (2), Finlandia (1), Francia (1), Guatemala (1), Noruega (1), Perú (1), Puerto Rico (1), República Dominicana (1), Rusia (1), Suecia (1) y Uruguay (1).