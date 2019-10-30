Primer vistazo: Termas de Río Hondo Invitational

TERMAS DE RÍO HONDO, ARGENTINA — El PGA TOUR Latinoamérica emprende un viaje de tres semanas consecutivas por Argentina iniciando con el Termas de Río Hondo Invitational. Este nuevo evento se configura como el decimotercero de la temporada 2019 y como el No. 126 que este circuito celebra desde su creación en 2012. Adicionalmente, el torneo reactiva la carrera por el Zurich Argentina Swing, una competencia alterna que premia al jugador con mejor rendimiento en los eventos que el Tour celebra en territorio argentino con un cheque por diez mil dólares.

FECHAS: 28 de octubre al 3 de noviembre, 2019

NOMBRE OFICIAL: Termas de Río Hondo Invitational

HASHTAGS: #TRHInv #ZurichArgentinaSwing #PGATOURLA

CALENDARIO: 13º de 16 eventos en la temporada del PGA TOUR Latinoamérica

ZURICH ARGENTINA SWING: Tercer torneo de esta competición

SEDE: Termas de Río Hondo Golf Club – Termas de Río Hondo, Argentina

PAR/YARDAS: 72 (36-36) 7,471 yardas

FIELD: 131 jugadores de 18 países.

ORDEN DE MÉRITO: El ganador recibe $31,500 dólares de una bolsa de $175,000.

CORTE: Top-55 y empates

EL TORNEO: Antes de ser parte del calendario oficial de PGA TOUR Latinoamérica, el Termas de Río Hondo Golf Club albergó durante dos años el Abierto de Termas de Río Hondo, evento valido para el cronograma del Tour de Profesionales Argentino y para la Dev Series, circuito alterno del Tour. En 2018 y jugando el campo como par-73, el campeón fue el uruguayo Juan Álvarez, quien con un global de 19-bajo par 273 se separó por cuatro golpes del reciente ganador del Diners Club Perú Open y No. 5 de la Orden de Mérito, el argentino Leandro Marelli.

Este año el título quedó en manos del dos veces ganador en PGA TOUR Latinoamérica, el argentino Clodomiro Carranza. El experimentado jugador de 37 años superó por un golpe a su compatriota Ignacio Sosa Quiroga. En top-5 lo cerraron en orden respectivo los también argentinos y actuales miembros del Tour, Paulo Pinto, Jorge Fernández-Valdés y César Costilla.

NOTAS SOBRE EL FIELD: El desglose de jugadores por país es el siguiente: Estados Unidos (50), Argentina (46), México (7), Canadá (5), Colombia (4), Chile (3), Brasil (2), Sudáfrica (2), Suecia (2), Australia (1), Bolivia (1), España (1), Francia (1), Holanda (1), Inglaterra (1), Noruega (1), Perú (1) y Venezuela (1).

