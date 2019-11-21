Profesionales hacen labor social en Tepeji del Río

TEPEJI DEL RÍO, HIDALGO.- Dieron inicio las actividades de la segunda etapa de la actual temporada de la Gira de Golf Profesional Banorte (GGPB),a realizarse esta semana en las instalaciones del Amanali Country Club & Náutica.

En esta ocasión representantes y jugadores del único circuito de golf de paga en nuestro país, acudieron al Centro de Asistencia Infantil Comunitario Tepejidonde entregaron diversos artículos electrodomésticos en benéficio dicha insitutución.

El Centro de Asistencia Infantil Comunitario Tepeji es parte del sistema DIF. Cuenta con una matrícula de 40 niños y está destinado a los hijos de madres y padres trabajadores a los que se les proporciona diario desayuno y comida.

Una de las principales preocupaciones de la Gira de Golf Profesional Banorte es apoyar a niños de las comunidades aportando equipo para mejorar su alimentación y, por ende, su rendimiento escolar.

En el evento estuvieron presentes la Enfermera Anel Jiménez, Presidenta del Sistema Municipal del DIF de Tepejí del Río, así como el Lic. Jair Josué MuñozSoria, Director del Centro de Asistencia Infantil Comunitario Tepeji,Fanny Carrillo, Directora de Cultura de la Fundación Mota-Engil México y Alejandro Quiroz, Director de la GGPB.

La segunda fecha de la campaña de la GGPB que es parte de la DevSeries del PGA TOUR Latinoamérica, tendrá verificativo esta semana en el campo de Amanali Country Club & Náutica, donde un field de 78 profesionales estarán disputando una bolsa de un millón 600 mil pesos.

