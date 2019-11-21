Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Profesionales hacen labor social en Tepeji del Río

Integrantes de la Gira de Golf Profesional Banorte hicieron entrega de artículos electrodomésticos al Centro de Asistencia Infantil Comunitario Tepeji

LABOR_SOCIAL_1.jpg
RICARDO MALPICA|RICARDO MALPICA

Escrito por: Azteca Deportes

TEPEJI DEL RÍO, HIDALGO.- Dieron inicio las actividades de la segunda etapa de la actual temporada de la Gira de Golf Profesional Banorte (GGPB),a realizarse esta semana en las instalaciones del Amanali Country Club & Náutica.

En esta ocasión representantes y jugadores del único circuito de golf de paga en nuestro país, acudieron al Centro de Asistencia Infantil Comunitario Tepejidonde entregaron diversos artículos electrodomésticos en benéficio dicha insitutución.

El Centro de Asistencia Infantil Comunitario Tepeji es parte del sistema DIF. Cuenta con una matrícula de 40 niños y está destinado a los hijos de madres y padres trabajadores a los que se les proporciona diario desayuno y comida.

Una de las principales preocupaciones de la Gira de Golf Profesional Banorte es apoyar a niños de las comunidades aportando equipo para mejorar su alimentación y, por ende, su rendimiento escolar.

En el evento estuvieron presentes la Enfermera Anel Jiménez, Presidenta del Sistema Municipal del DIF de Tepejí del Río, así como el Lic. Jair Josué MuñozSoria, Director del Centro de Asistencia Infantil Comunitario Tepeji,Fanny Carrillo, Directora de Cultura de la Fundación Mota-Engil México y Alejandro Quiroz, Director de la GGPB.

La segunda fecha de la campaña de la GGPB que es parte de la DevSeries del PGA TOUR Latinoamérica, tendrá verificativo esta semana en el campo de Amanali Country Club & Náutica, donde un field de 78 profesionales estarán disputando una bolsa de un millón 600 mil pesos.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP