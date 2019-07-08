Quinto lugar para Ortiz en Minnesota

BLAINE, MINNESOTA.- El golfista mexicano Carlos Ortiz firmó ayer su mejor tarjeta, con 64 golpes, en el 3M Open y por momentos acarició el título de este torneo del PGA Tour, disputado en Blaine, Minnesota, donde se coronó el anfitrión Matthew Wolff.

El jalisciense de 28 años de edad ya había dado muestra, el jueves y viernes, de su buen juego, al llenar papeletas de 67 golpes, aunque el sábado acumuló 69 y por ello perdió algunas posiciones, pero ayer volvió a mostrar su buen nivel.

Sobre el campo denominado Twin Cities, el mexicano tuvo una ruta dominical perfecta con birdies en los hoyos uno, tres, cinco, seis, 15, 17 y 18 para acumular 67 impactos, siete bajo par, con un total en las cuatro rondas de 267, 17 abajo.

Cuando terminó, Ortiz se ubicó en primer lugar general, pero faltaban por concluir los punteros, quienes iniciaron la cuarta ronda después que él, entre quienes Matthew Wolff y Collin Morikawa se trenzaron en lucha por el campeonato, a la cual se sumó Bryson DeChambeau, quienes iniciaron el último recorrido empatados en la cima del tablero.

Al final fue Wolff quien se llevó la victoria, con rondas de 69, 67, 62 y 65, para total de 263 golpes (21 abajo), para su primera victoria en el PGA Tour, al superar por un impacto a DeChambeau y Morikawa, por tres al canadiense Adam Hadwin y por cuatro a Ortiz.

En los 72 hoyos de la competencia, el mexicano registro 20 birdies y sólo tres bogeys, y este quinto puesto es el segundo mejor resultado en su carrera profesional, al sumar el tercer puesto, que logró en octubre pasado en el Sanderson Farm Championship.