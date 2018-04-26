Realizan acción social en San Miguel de Allende

SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.— Como parte de su compromiso social, directivos y jugadores de la Gira de Golf Profesional Banorte, entregaron un donativo a la Casa Hogar Santa Julia Don Bosco, institución de beneficencia que todos los días trabajan para proveer alimentación, salud, vivienda digna y educación a las 32 niñas que actualmente se encuentran en sus instalaciones.

La Madre Superiora Sofía Rangel y la Madre Isabel Hernández fueron quienes dieron la bienvenida a la comitiva de golfistas profesionales y recibieron el donativo de 10 colchones individuales para equipar un dormitorio de la Casa Hogar fundada en 1959.

Durante el evento, Alejandro Quiroz, coordinador de la Gira Banorte, habló de la acción social que el circuito realiza en cada una de las etapas tanto de la temporada 2017-2018 como la de 2018-2019, en este caso en San Miguel de Allende el donativo incluyó regalos y libros para las niñas beneficiadas de la Casa Hogar.

La madre superiora Sofía Rangel comentó que a lo largo de los años se ha atendido a centenares de niños y niñas que sufren de abandono por parte de sus padres o tutores por lo cual se encuentran en situación de vulnerabilidad al estar bajo situaciones de desintegración familiar por problemas de violencia, drogadicción o delincuencia.

