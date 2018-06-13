Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Realizan labor humanitaria

Miembros y directivos de la Gira de Golf Profesional, en conjunto con la Cruz Roja del Estado de México, realizaron ayuda humanitaria en Metepec

KAL|0_6gk2dkld

Escrito por: Azteca Deportes

METEPEC, ESTADO DE MÉXICO.— Acorde espíritu de responsabilidad social de la Gira de Golf Profesional Banorte (GGPB), jugadores y directivos de la misma, en conjunto con la Cruz Roja mexiquense, entregaron despensas a 100 familias de la comunidad de San Sebastián, en el municipio de Metepec, pero además seleccionaron a seis familias con niños en condiciones marginales para entregarles mochilas con útiles escolares.

Un día antes de dar inicio la VI etapa de la temporada 2018-2019, en el Club de Golf San Carlos, la visita a los hogares de algunos de los beneficiarios tuvo como principal objetivo que los profesionales de la gira conozcan en persona las condiciones en las que se encuentran algunos de los habitantes del municipio de Metepec. Se eligieron familias con niños estudiantes para enfatizar la preocupación de esta gira por el fortalecimiento de la educación.

Entre los asistentes al evento estuvieron: José Miguel Bejos (Comisionado de la GGPB); Jorge Forastieri Muñoz, Delegado de la Cruz Roja mexiquense; Alejandro Quiroz, representante de los miembros de la GGPB; Fanny Carrillo Peñafiel, directora de Cultura de la Fundación Mota – Engil México; y Ramón Ramírez Morales, director de la Estrategia Social de la GGPB.

KAL|0_6lbhsgxb

Te puede interesar: Suma de esfuerzos

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS PERÚ FECHA.png

Revive México vs Perú | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
16 SEP
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP