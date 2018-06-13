Realizan labor humanitaria

METEPEC, ESTADO DE MÉXICO.— Acorde espíritu de responsabilidad social de la Gira de Golf Profesional Banorte (GGPB), jugadores y directivos de la misma, en conjunto con la Cruz Roja mexiquense, entregaron despensas a 100 familias de la comunidad de San Sebastián, en el municipio de Metepec, pero además seleccionaron a seis familias con niños en condiciones marginales para entregarles mochilas con útiles escolares.

Un día antes de dar inicio la VI etapa de la temporada 2018-2019, en el Club de Golf San Carlos, la visita a los hogares de algunos de los beneficiarios tuvo como principal objetivo que los profesionales de la gira conozcan en persona las condiciones en las que se encuentran algunos de los habitantes del municipio de Metepec. Se eligieron familias con niños estudiantes para enfatizar la preocupación de esta gira por el fortalecimiento de la educación.

Entre los asistentes al evento estuvieron: José Miguel Bejos (Comisionado de la GGPB); Jorge Forastieri Muñoz, Delegado de la Cruz Roja mexiquense; Alejandro Quiroz, representante de los miembros de la GGPB; Fanny Carrillo Peñafiel, directora de Cultura de la Fundación Mota – Engil México; y Ramón Ramírez Morales, director de la Estrategia Social de la GGPB.

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