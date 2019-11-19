Registra Ortiz su mejor resultado en el PGA TOUR

RIVIERA MAYA, QUINTANA ROO.- Un histórico subcampeonato obtuvo este lunes el mexicano Carlos Ortizen la edición 13 de Mayakoba Golf Classic, el cual ganó el estadounidense Brendon Todd, con apenas un golpe de diferencia sobre el tricolor, además de Adam Longy Vaughn Taylor.

El jalisciense de 28 años de edad jugó el hoyo 18 que dejó pendiente el domingo, por falta de luz natural sobre el campo El Camaleón, y lo hizo cerrando con par, cuando tenía la ilusión de embocar birdie para ejercer presión sobre los punteros Taylor y Todd, quienes tenían una ventaja de un golpe menos.

Brendon Todd reanudó en el hoyo 15, donde embocó con birdie y en el 16 cayó en bogey y después logró empate en el 17 y 18 para adjudicarse la victoria, con 20 golpes bajo par.

Para el golf mexicano es un histórico subcampeonato, porque había llegado a un noveno puesto con el mismo Carlos Ortiz y Óscar Fraustroen 2014 y Abraham Anceren 2017.

Para Carlos Ortiz es el mejor resultado en su trayectoria en el PGA TOUR, luego de quedar en el cuarto lugar en Sanderson Farms Championshipy Houston Open, con lo cual indica que está cerca de su primera victoria en el golf profesional.

