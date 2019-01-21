Registra Rodríguez su mejor semana en el PGA TOUR

LA QUINTA, CALIFORNIA. – Un empate en el puesto 28 en el Desert Classic que se jugó en La Quinta, California, dejó con buenas sensaciones a José de Jesús “Camarón” Rodríguez. El novato de 37 años, originario de Irapuato, México, abrió y cerró con rondas de 5-bajo par 67, acertando 11 de 18 greenes en la ronda final, para terminar la semana con 15-bajo par 273.

“Siento que en general jugué muy bien, aunque me fui con un trago amargo al final. En los últimos tres hoyos tuve para hacer birdie cerquita, no los logré embocar y luego cerré con un bogey, pero en general termino contento. La verdad que le di muy bien a la bola y estoy jugando muy bien. Esto es solo un poquito de tiempo y vamos a lograr un mejor lugar”, dijo al repasar su semana en un torneo que presentó el reto de jugar tres canchas distintas.

Recorriendo lugares y campos que nunca había visto en su vida, Rodríguez se adapta poco a poco al alto nivel de competencia del PGA TOUR. Su balance es hasta ahora de cinco cortes superados en siete torneos jugados, con el empate en el puesto 28 del Desert Classic como su mejor actuación. Con estos resultados se ubica en la casilla 143 de la FedExCup, la cual define a los top 125 que retendrán su estatus en el Tour y se clasificarán a los playoffs en agosto.

“Creo que lo principal es que me la he creído. Me la creo que estoy aquí y si estoy aquí es porque me lo he ganado a mucho esfuerzo y trabajo. Normalmente salgo a jugar lo que yo sé, independiente de con quien me toque. Yo sé que aquí todos son los mejores del mundo y estar yo aquí, como les dije al principio de la semana, es un sueño. Trato de hacer lo mejor que puedo y disfrutarlo como siempre lo he hecho, como si fuera el último día de mi vida”, dijo Rodríguez.

Conforme su extraordinaria historia de superación trasciende, gracias a reportajes que le han hecho publicaciones como Golf Magazine, PGATOUR.COM y periódicos como el USA Today entre otros medios, durante las últimas semanas Rodríguez ha sumado una gran cantidad de adeptos. En el Desert Classic tuvo a muchos hispanos siguiéndole y pidiéndole fotografías y autógrafos al final de sus rondas.

“La verdad que he tenido la fortuna de que la gente me siga. A como vayamos hablando un poquito más el idioma creo que va a ser mucho mejor”, agregó este graduado del Tour Mexicano, del PGA TOUR Latinoamérica y del Web.com Tour, tres giras en las que logró 26 victorias entre 2008 y 2018.

El siguiente evento del Camarón será el Farmers Insurance Open, el cual dará inicio este jueves 24 de enero en el campo sur de Torrey Pines en San Diego, California. El field de este torneo incluirá a Tiger Woods, quien estará haciendo su primera aparición de la temporada 2018-19 del PGA TOUR.