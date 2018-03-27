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Fútbol

Regresa el MatchUp

Por segundo año consecutivo, se llevará a cabo el MetLife MatchUp el cual contará con un millón de dólares para caridad

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Escrito por: Azteca Deportes

PONTE VEDRA BEACH, FLORIDA. - Nervios de acero, una estrategia astuta y hambre de victoria. Eso es lo que los espectadores pueden esperar de los jugadores que navegan año tras año en el PGA TOUR. Dejando los 'Hoyos en Uno' y los 'Albatros' de lado, solo los tiros más complicados e impresionantes serán seleccionados para una nueva temporada del MetLife MatchUp, una competencia semanal entre los dos jugadores que más éxito tengan en situaciones complicadas en el campo de golf. Todo esto con un solo objetivo: tener la oportunidad de ganar un millón de dólares para caridad.

Lo novedoso en la edición de este año es un sorteo para los fanáticos. Aquellos que voten desde Estados Unidos, Canadá y Reino Unido automáticamente clasificarán para tener la oportunidad de ganar una réplica de los palos del campeón del MetLife MatchUp 2018. Cada voto cuenta como una entrada única así que entre más voten los aficionados a lo largo de la temporada, más oportunidades tendrán de ganar. Aquellos interesados en votar desde Latinoamérica podrán hacerlo en la etapa final de la competencia, entre el 5 y el 15 de agosto.

Bubba Watson, ganador del MetLife MatchUp 2017, edición inaugural de la competencia, aprovechó su fuerte influencia en redes sociales para invitar a sus seguidores a votar por él después de prometer que el premio iría directamente a propósitos de caridad.

"Mis seguidores fueron los que hicieron esto realidad y no puedo agradecerles lo suficiente por haber votado", aseguró Watson. "Hicieron posible que yo pudiera devolverle algo significativo a la comunidad de Pensacola, lo cuál es una de mis victorias más importantes. Como prometí, el premio de un millón de dólares será utilizado para promover dos causas que están cerca de mi corazón, nuestro hospital local infantil y los esfuerzos por el golf infantil en esta área. Estoy ansioso por lo que será el MetLife MatchUp 2018 y mi objetivo será clasificar por una oportunidad de competir nuevamente".

El MetLife MatchUp identifica los dos tiros más impresionantes de 13 eventos seleccionados a lo largo de la temporada del PGA TOUR. Los jugadores se escogen basándose en quiénes han salido con mayor éxito de situaciones realmente difíciles en los campos de golf. Los fanáticos podrán votar por su maniobra favorita en PGATOUR.COM/MetLife.

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