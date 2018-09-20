Reunión de “inmortales”

ATLANTA, GEORGIA.- En un encuentro que quedará para la historia entre dos de las principales figuras deportivas de México y Estados Unidos, el campo de East Lake Golf Club de Atlanta, Georgia, fue la sede encargada de albergar la reunión entre Jorge Campos y Tiger Woods.

En el marco del TOUR Championship, cuarto y último evento correspondiente a los playoffs de la FedExCup y que marca el final de la actual temporada del PGA TOUR, la ex estrella del futbol mexicano y la selección nacional Jorge Campos, conoció a Tiger a quien le hizo una invitación muy especial.

Campos así como la conductora Inés Sainz, dos de los enviados especiales de Azteca Deportes en Atlanta, le hicieron entrega al ex número uno del mundo de la moneda de plata conmemorativa que acredita al californiano como invitado a la edición 2019 del World Golf Championships-Mexico Championship.

Woods, máximo triunfador del WGC-Mexico con siete victorias, estaría participando en una edición más del torneo correspondiente a los WGC a celebrarse del 20 al 24 de febrero en el Club de Golf Chapultepec, campo ubicado en el área metropolitana de la Ciudad de México.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

