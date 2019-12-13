Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
AZTECA GOLF SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Romero firma un 62 para liderar en Lima

El argentino rompió este jueves el récord de campo del Country Club La Planicie

114 Visa Open de Argentina presentado por MACRO
Enrique Berardi|Enrique Berardi

Escrito por: Azteca Deportes

LIMA, PERÚ – Una ronda récord de 10-bajo par 62 le permitió al argentino Franco Romerotomar el liderato de la Copa Samsung, evento que cierra la temporada 2019 de la Dev Seriesdel PGA TOUR Latinoamérica. Por segunda vez en su historia, el certamen se lleva a cabo en las instalaciones del Country Club La Planicie.

El jugador de 24 años se separó por cinco golpes de sus compatriotasMatías Simaskiy César Costilla, el estadounidense Michael Davany los mexicanos José Narroy Patricio Guerra. El top ten lo cierran con tarjetas individuales de 4-bajo par 68, los argentinos Maximiliano Godoyy Horacio Jr. Carbonetti(amateur), el mexicano Roberto Rodríguezy el colombiano y excampeón en PGA TOUR Latinoamérica, David Vanegas.

“Fue una vuelta muy buena en la que jugué especialmente bien arriba de green. Desde el primer hoyo sentí confianza y eso se vio reflejado en mi tarjeta. Aproveché los par-5 y algunos par-4 que podías llegar desde la salida. Me siento muy contento con lo que hice hoy”, sostuvo Romero, quien este año disputó el Termas de Río Hondo Invitationaly el 114 VISA Open de Argentina. En ninguno de esos torneos superó el corte.

Al final de esta semana los mejores 20 jugadores tendrán estatus para la temporada 2020 del PGA TOUR Latinoamérica. Aquellos que terminen ubicados en el top-5 adquirirán estatus exento para todo el año, aquellos que se ubiquen entre los puestos 6 y 10 estarán exentos para la primera mitad de la temporada y aquellos que concluyan en entre el puesto 11 y 20, se adjudicarán estatus condicional.

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo | Entrenamiento Público

12:50 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS USA FECHA.png

Revive México vs Estados Unidos | Selección Mexicana

5:55 p. m.
OLMECAS VS TOROS MARTES 15 SEP FECHA.jpg

Home Run Azteca|Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

8:25 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP