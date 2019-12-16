Romero gana la DevSeries en desempate

LIMA, PERÚ – El argentino Franco Romero inició la ronda final de la Copa Samsung, final de la Dev Series, con una ventaja de seis golpes en el liderato sobre el colombiano Juan Pablo Luna. Sin embargo, la presión propia de una definición de campeonato le pasó factura y tuvo que sufrir más de lo que él mismo esperaba para levantar el trofeo de campeón en el Country Club La Planicie.

Una ronda de 1-bajo par 71 no fue suficiente para dejarlo levantar el trofeo tras 72 hoyos de juego en Lima. Este resultado, sumado al segundo 65 consecutivo de Luna en la semana, llevó a que el torneo tuviera que ser definido en hoyos adicionales. “Fue un día de muchas emociones. Uno de los días más difíciles que he tenido en mi carrera”, afirmaba el argentino.

El tercer lugar de la Dev Series Final Copa Samsung fue para César Costilla con 13-bajo par 275. El argentino hizo una ronda final de 61 golpes, nuevo récord de campo en La Planicie. El argentino Eric Steger, el ecuatoriano José Andrés Miranda y Matt Hutchins logrando en desempate cerrar el top-5 de la general y así acompañar a Romero, Luna y Costilla en el grupo de jugadores que tendrán exención completa para la próxima temporada de PGA TOUR Latinoamérica.

Por su parte, los estadounidenses Josh Radcliff, Matt Hutchins y Jason Thresher y los mexicanos Patricio Guerra y Rodolfo Cazaubón, lograron exención completa para la primera de la temporada 2020 del Tour. Cazaubón, es cuatro veces campeón en PGA TOUR Latinoamérica y fue Jugador del Año en 2015.

Un grupo de 12 jugadores de ocho países diferentes finalizaron entre el puesto 11 y 22 del tablero de posiciones y se llevaron a casa estatus condicionales para la temporada que iniciará la primera semana de marzo 2020 con el Abierto Estrella del Mar en Mazatlán, México.

