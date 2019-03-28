Se ponen “guapos” profesionales en Culiacán

CULIACÁN, SINALOA (27 de marzo de 2019).- Dirigentes y jugadores de la Gira de Golf Profesional Banorte (GGPB), entregaron equipo para tamalería a miembros del Ejido Campo Gobierno Número Dos ubicado a las afueras de Culiacán, Sinaloa, previo a lo que será la Copa Puro Sinaloa correspondiente a la etapa 15 del único circuito de paga en nuestro país.

“Estamos muy contentos de estar de nueva cuenta en Sinaloa”, dijo Alejandro Quiroz, Director de la GGPB. “En esta ocasión venimos a entregrar un equipo muy completo para la realización de tamales, además de traer dulces y cuadernos educativos a los niños de esta comunidad”, agregó el directivo.

Por su parte el Lic. Alfonso Zevada Bio, Director de Desarrollo Comunitatio del DIF Sinaloa, agredeció el apoyo de la GGPB encabezada por su comisionado José Miguel Bejos. “Es un honor tenerlos de nueva cuenta en Sinaloa, ahora haciendo la entrega de este equipo a la comunidad de Ejido Campo Gobierno Número Dos”.

Una de las principales preocupaciones de la Gira de Golf Profesional Banorte, es ofrecer apoyo a las personas en situación vulnerable cubriendo algunas de sus necesidades.

Gracias a la participación del DIF de Sinaloa, los jugadores tuvieron la oportunidad de convivir con los miembros de la comunidad y jugar un partido de futbol con los niños de la Escuela Primaria General Emiliano Zapata.

La Copa Puro Sinaloa, tendrá verificativo esta semana en el Country Club de Culiacán, donde un field de 75 profesionales estarán disputando una bolsa de un millón 600 mil pesos.