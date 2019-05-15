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Fútbol

Segundo Major para Ancer

A partir de mañana, el mexicano Abraham Ancer estará disputando el PGA Championship, el segundo Major de su carrera

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AVONDALE, LOUISIANA - APRIL 25: Abraham Ancer of Mexico plays his shot on the 16th hole during the first round of the Zurich Classic at TPC Louisiana on April 25, 2019 in Avondale, Louisiana. (Photo by Rob Carr/Getty Images)|Rob Carr/Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

FARMINGDALE, NUEVA YORK.- Una nueva oportunidad. El mejor golfista mexicano en el ranking mundial Abraham Ancer (62), es uno de los cuatro jugadores latinoamericanos que disputarán la edición 101 del PGA Championship, el segundo Major de la temporada que contará con un field de 156 participantes.

El año pasado, el originario de Reynosa, Tamaulipas, hizo su debut en un torneo grande, y a pesar de no pasar el corte, el simple hecho de jugar el The Open Championship, fue una grata experiencia, misma que se repetirá esta semana en el Black Course del complejo de Bethpage State Park.

“Es mi primera vez en Bethpage Black y estoy tratando de hacer una buena estrategia para este campo. El trazado es largo, pero siento que es justo. Me siento cómodo y con muchas ganas de tener un muy buen verano a partir de esta semana”, dijo a Ancer a la agencia de noticias EFE.

El resto del contingente latino que estará presente en el PGA Championship lo conforman: Joaquín Niemann de Chile, el argentino Emiliano Grillo y el venezolano Jhonattan Vegas. “Esta semana va a ser clave jugar desde el fairway y tener paciencia porque se van a tirar muchos fierros largos”, dijo Grillo.

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