Segundo Major para Ancer

FARMINGDALE, NUEVA YORK.- Una nueva oportunidad. El mejor golfista mexicano en el ranking mundial Abraham Ancer (62), es uno de los cuatro jugadores latinoamericanos que disputarán la edición 101 del PGA Championship, el segundo Major de la temporada que contará con un field de 156 participantes.

El año pasado, el originario de Reynosa, Tamaulipas, hizo su debut en un torneo grande, y a pesar de no pasar el corte, el simple hecho de jugar el The Open Championship, fue una grata experiencia, misma que se repetirá esta semana en el Black Course del complejo de Bethpage State Park.

“Es mi primera vez en Bethpage Black y estoy tratando de hacer una buena estrategia para este campo. El trazado es largo, pero siento que es justo. Me siento cómodo y con muchas ganas de tener un muy buen verano a partir de esta semana”, dijo a Ancer a la agencia de noticias EFE.

El resto del contingente latino que estará presente en el PGA Championship lo conforman: Joaquín Niemann de Chile, el argentino Emiliano Grillo y el venezolano Jhonattan Vegas. “Esta semana va a ser clave jugar desde el fairway y tener paciencia porque se van a tirar muchos fierros largos”, dijo Grillo.