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Fútbol

Segundo top cinco para Ortiz en la temporada

El tapatío Carlos Ortiz compartió la cuarta posición el Houston Open, quinto torneo de la temporada 2019-20 del PGA TOUR

Houston Open - Final Round
Getty Images|Getty Images

Escrito por: Azteca Deportes

HUMBLE, TEXAS.- Otra destacada actuación fue la que registró el pasado fin de semana Carlos Ortizen un torneo avalado por el PGA TOUR. En esta ocasión el originario de Guadalajara, Jalisco, compartió la cuarta posición del Houston Openque tuvo como escenario el Golf Club de Houston.

El jugador de 28 años de edad, firmó recorridos de 70, 67, 71 y 69, para totalizar 277 impactos, 11 bajo par, mismo marcador que el de los estadounidenses Harris English, Talor Gooch, el austriaco Sepp Strakay el chino Xinjun Zhang, todos ellos a tres impactos de ventaja del ganador el local Lanto Griffin, quien se estrenó como campeón en el circuito de su país.

En cinco apariciones en lo que va de la actual temporada en el PGA TOUR, Ortiz ya suma cuatro cortes superados y dos top tens. El resultado obtenido ayer por el representante del Guadalajara Country Club, fue el mismo registrado en el Sanderson Farms Championshipel mes pasado.

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