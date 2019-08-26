Sitio 21 para Ancer en Atlanta

ATLANTA, GEORGIA.- El norirlandés Rory McIlroy cerró ayer con una espectacular tarjeta de 66 golpes, para ganar el TOUR Championship, último torneo de la temporada del PGA TOUR donde el mexicano Abraham Ancer concluyó en el puesto 21, en el campo del East Lake Golf Club.

El mexicano Abraham Ancer tuvo rondas de 72, 69, 72 y 72, para concluir en el puesto 21, en un tablero que clasificó a los 30 mejores de la temporada 2018-2019 del PGA TOUR.

Por su parte McIlroy estuvo sencillamente genial, con rondas de 66, 67, 68 y 66, para un total de 267 golpes, 18 bajo par, que le valieron su segunda FedEx Cup, luego de adjudicársela por primera vez en 2016 y así unirse a Tiger Woods como los únicos que han conseguido el galardón en dos ocasiones, desde su creación en 2007.

"Es increíble", admitió el europeo al ganar el título, lo cual lo refresca, al recordar que el año pasado fue prácticamente un espectador en la coronación de Woods, quien esta vez no calificó.

El norirlandés, quien se llevó un cheque por 15 millones de dólares, jugó la ronda dominical junto al estadunidense Brooks Koepka, quien se desplomó del primer sitio al tercero, al cerrar con una papeleta de 72 impactos, que sumados a los 67, 67 y 68 de los anteriores días, le dieron un total de 274, 13 abajo.

La segunda plaza correspondió al también estadunidense Xander Schauffele, a cuatro golpes de distancia del campeón, y su compatriota Justin Thomas, quien lideró dos días el tablero, compartió el tercero, a tres impactos de diferencia del campeón.

