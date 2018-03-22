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Fútbol

Sufre Romo en Dominicana

Una ronda inaugural de 77 golpes, cinco arriba de par, colocó a Tony Romo en el sitio 127 del torneo del PGA Tour en República Dominicana

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Escrito por: Azteca Deportes

PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA.- El ex quarterback de los Dallas Cowboys Tony Romo, tuvo un inicio muy poco esperanzador dentro de la edición 2018 del Corales Puntacana Resort & Club Championship, fecha del PGA Tour que reparte una bolsa de tres millones de dólares.

Romo quien obtuvo su lugar al torneo dominicano vía un sponsor exemption, firmó una primera tarjeta de 77 golpes, cinco arriba de par, producto de birdies en los hoyos cuatro, cinco y ocho, por bogeys en el uno, dos, siete, 13, 15 y 16, por un doble bogey en el 14.

“Sabía que la parte más difícil en este inicio iban a ser los primeros hoyos, pensé que en el sentido que avanzaría el recorrido me aclimataría. La verdad es que en algunos hoyos me quedé muy corto con el putter, que de alguna manera pienso que es una de mis fortalezas, por lo que mañana seré más agresivo”, dijo Romo.

“Para mañana estaré más comprometido con mi juego, sabré un poco más las caídas y con algo de suerte obtendré un score más bajo”, agregó el ahora comentarista deportivo.

El líder de la competencia con marcador de 63 impactos, menos nueve, es el estadounidense Brice Garnett, mientras que los mexicanos Abraham Ancer con 71, uno menos y Roberto Díaz con 75, tres más, ocupan los sitios 52 y 113 respectivamente.

CON INFORMACIÓN DE RICARDO MALPICA

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