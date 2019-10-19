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Fútbol

Suh iguala récord del campo y es líder en Perú

El ex número uno del ranking mundial amateur el estadounidense Justin Suh encabeza el torneo correspondiente al PGA TOUR LATINOAMÉRICA

Diners Club Peru Open presentado por Volvo - Round Two
PGA TOUR|PGA TOUR

Escrito por: Azteca Deportes

LIMA, PERÚ –El estadounidense Justin Suh, quien en su etapa de aficionado fuera número uno del ranking mundial, está sacando buen provecho de la invitación que recibió para jugar el Diners Club Perú Open presentado por Volvo. A la ronda de 66 de ayer, en la que tuvo una seguidilla de birdie-águila-hoyo en uno, esta mañana le agregó un 9-bajo par 63 sin bogeys con el que igualó el récord del campo de Los Inkas Golf Club y asumió el liderato absoluto con total de 15-bajo par 129.

Graduado de USC y profesional desde finales de mayo, Suh entrará al fin de semana con dos golpes de ventaja sobre el argentino Andrés Gallegos, quien esta tarde hizo 64 golpes para escalar hasta el segundo puesto con 13-bajo par. El estadounidense Matt Ryan, líder de la primera ronda, hizo 69 y ahora está a cuatro golpes de la punta en un empate por el tercer lugar con su compatriota Garland Smith, quien hoy hizo 66.

Con 10-bajo par, el trío argentino de Augusto Núñez, número uno del Tour, Clodomiro Carranza y Leandro Marelli comparte la quinta posición con el holandés Rowin Caron. El único de ellos que no hizo 67 por segundo día consecutivo fue Marelli, quien siguió su 66 de ayer con un 68.

“Todo comenzó con unos primeros nueve bastaste limpios. Creo que no fallé ningún fairway y pegué hierros muy sólidos muy cerca de la bandera. La mayoría de mis birdies hoy fueron con putts desde menos de metro y medio, fue lindo que se diera así. En los segundos nueve me di buenas oportunidades, pero fallé unas cuantas sobre el final. Fue una muy buena ronda de golf”, dijo Suh sobre su recorrido de nueve birdies y nueve pares.

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