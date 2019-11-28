Terrazas, la carta fuerte por México

CIUDAD DE MÉXICO.- El veracruzano Aarón Terrazas, campeón nacional en 2016 y subcampeón en 2019, encabeza a los diez jugadores mexicanos para la sexta edición del Campeonato Latinoamericano Amateur de Golf (LAAC), a desarrollarse del 16 al 19 de enero.

Terrazas ganó el Campeonato Nacional de Aficionados en 2016 disputado en Campeche, torneo que cambió de nombre a México Internacional Amateur, en cuya edición de este año, desarrollada en el Club de Golf México, el veracruzano resultó subcampeón.

En conferencia de prensa llevada a cabo ayer, Federico Valdéz Adame, director general de la Federación Mexicana de Golf, reveló los nombres de los tricolores que competirán en el torneo latinoamericano que se llevará a cabo en el campo El Camaleón de Mayakoba, en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Además de Aarón Terrazas, están en la lista Emilio González, Eduardo Carrete, Jorge Villar, Luis Gerardo Garza, Alejandro Madariaga, Luis Ruiz, Andrés Caballero, Santiago de la Fuente y Omar Morales.

“Tenemos mucha ilusión en esta participación”, dijo Valdez Adame, quien destacó la elección de los juveniles Santiago de la Fuente y Omar Morales, quienes están en crecimiento y exhibición de gran juego.

En enero pasado, en la edición realizada en República Dominicana, resultó campeón el mexicano Álvaro Ortiz, quien por su coronación obtuvo su calificación directa a The Masters.

En el histórico campo de National Augusta, el jalisciense Ortiz finalizó en el puesto 36, participación con la que se convirtió en profesional y por ese estatus ya no puede participar en el Campeonato Latinoamericano Amateur de Golf del 2020.

